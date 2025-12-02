周湯豪對眼「泰國初戀臉女神」搞浪漫 為粉絲送上「婚禮的祝福」

周湯豪邀請有「泰國初戀臉女神」稱號的Juné（Plearnpichaya Komalarajun）擔任〈TIL THE END〉MV女主角。環球音樂提供

周湯豪全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》中的單曲〈TIL THE END〉意外成為近期婚禮的熱門夯曲，許多歌迷紛紛將此曲作為婚禮入場曲，對於能夠在如此重要的時刻陪伴大家，周湯豪也表示感動，只要歌迷在社群上標記他，他都會第一時間轉發限動獻上祝福。

周湯豪透露，〈TIL THE END〉的創作靈感源於他錄製〈罵醒我〉（Reimagined）15週年紀念版時突然湧現，當下他意識到這首歌帶有生命中重要時刻、充滿結婚氛圍的感覺。他表示：「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的。」

赴泰國拍攝MV 邀請「泰國初戀臉女神」Juné擔任女主角

〈TIL THE END〉MV赴泰國取景拍攝，更特別邀請有「泰國初戀臉女神」稱號的Juné（Plearnpichaya Komalarajun）擔任女主角。Juné曾是BNK48人氣女團成員，後因主演泰劇《模犯生》女主角而走紅，以清新脫俗的臉蛋和高挑身材，成為無數人心中的女神。

而周湯豪本人已多年未有戲劇演出，此次難得在MV中被安排大量劇情，需要與女主角有許多對手戲，甚至包含深情「對眼」的戲碼。他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」

挑戰無重力騰空戲碼 更首度展現鋼琴自彈自唱

為了詮釋墜入無盡的愛，MV中有一段模擬無重力騰空的拍攝。初次挑戰凌空狀態的周湯豪直說：「整個人要一直hold住，身體會很僵硬，不太容易。」MV的畫風隨後一轉，只見他深情地演奏著鋼琴，自彈自唱。

平時常以「i人學長」形象刷吉他的周湯豪，這回展現了多才多藝的一面。他表示，〈TIL THE END〉無論是歌曲或視覺，都與以往的他不太一樣，「想說試試看比較浪漫一點的感覺，但我覺得這樣也挺man的呀！」



