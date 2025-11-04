周湯豪快閃信義區迷倒眾人！突有忍者怪客尾隨 身分曝光

【緯來新聞網】周湯豪推出首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，在出輯前就先到北中南進行LIVE HOUSE巡迴。在上周末的萬聖節回到台北開唱，當晚潛伏了一身忍者裝扮的神祕客，當他熱力演唱幾首歌後，突然出現在DJ台旁邊，結果竟是媽媽比莉。她是看到兒子IG寫要去快閃，瞞著對方約了10幾位朋友一起去嗨。

比莉（左）變身忍者探班兒子周湯豪。（圖／環球音樂提供）

周湯豪表示每次發片的風格都完全不同，做作品一直都不是以市場為考量，「更像是橋樑，類型音樂灌入主流的可能性，每個人本來就有很多不同的面向，我也一直透過作品認識自己，真實的我就是這麼的極端與反差」。



這次在未出輯前就先開唱，意外讓他收穫「周教練」的封號，大家不只聽得盡興，玩得超high、跳得超爽，很多粉絲分享玩到全身痠痛，甚至隔天脖子落枕、手舉不起來。



「i人學長aka周教練」趁著萬聖節快閃信義區，演唱〈未完成的夢〉、〈說不愛就不愛〉多首新專輯歌曲，祝大家萬聖節快樂，還大喊：「學妹在哪裡？學弟在哪裡？」同時驚喜宣佈11月23日在台北捷運南港站旁的「極限運動訓練中心」辦活動。

廣告 廣告

周湯豪化身學長迷倒粉絲。（圖／環球音樂提供）

對於媽媽比莉喬裝忍者偷偷探班，連在場的工作人員都不知，周湯豪笑言：「比莉姐最喜歡過的就是萬聖節，因為她可以狂玩造型，她走一個『最隱身』的路線。」



比莉本來就喜歡當忍者「因為很cool」，透露之前去過西門町的萬聖節活動，也是變裝成忍者，想說全身都包起來沒人認得，還一路興奮地用忍者的動作去信義區，結果路上一堆人向她打招呼「嗨，比莉姐你好cool」。她到現在還很納悶，為何會被認出來？



新專輯的〈說不愛就不愛〉由他執導拍MV，今（4日）釋出預告，完整版將於明天首播。另外，巡演《2025年 REALIVE - DELUXE》從本月開跑，更多巡演資訊可洽 IMC Live Global 官方平台。

周湯豪（左）和粉絲自拍。（圖／環球音樂提供）

更多緯來新聞網報導

金鐘60主持人揭曉！Lulu一人扛綜藝類 曾寶儀再上陣接戲劇獎

郎祖筠被罵渣女！奪58歲金馬男星初吻 遭控訴「用完就丟」