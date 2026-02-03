周湯豪患流感爆「後遺症」仍復工！母親比莉不捨發聲

周湯豪日前在成都開唱。環球音樂提供

周湯豪（NICK）的巡演「REALIVE－DELUXE」上月原定於成都開唱，卻因嚴重流感臨時延期。休養多日，他近日帶著滿滿「鐵人魂」前往廣州開唱，以最佳狀態與粉絲相見，喊話：「雖然延期到三月，但我一定會加倍還給大家！」笑稱自己一踏上巡演舞台就「瞬間活過來」，即使身體尚未完全康復、還有點「腦霧」，仍會毫無保留，全力以赴。

適逢出道15週年，周湯豪特別將對歌迷的感謝化為實際行動，帶來〈罵醒我〉Reimagined 15週年紀念版，熟悉旋律一出，全場氣氛瞬間沸騰、感動滿點；「此生必看」演唱會主題曲〈我做的是愛不是夢〉則喚起滿滿R2回憶，引發全場大合唱。緊接著〈TURN UP〉節奏炸裂，歌迷瘋狂又跳又叫，聲浪震天。

粉絲的創意應援更是笑料不斷，有人特製巨型錦旗寫著「帥得不得了 唱得這麼好」，還現場玩起撩人橋段：「為什麼十拿九穩？」台下秒回「因為差你一吻！」逗得周湯豪在台上笑到停不下來，還頻頻送上飛吻。每當唱到婚禮熱門神曲〈TIL THE END〉時，更被粉絲虧「不只帥到分手，現在是帥到結婚」，台下此起彼落高喊「嫁給我」，氣氛甜到爆表。

工作之餘，他也把握時間放鬆。近期迷上打網球的他，趁著廣州行程空檔到球場找朋友，即便沒帶裝備也忍不住下場打了10分鐘過過癮，還特地品嚐心心念念的菠蘿包、叉燒包補充能量。

此外，「樂壇傳奇」媽媽比莉暌違4年回歸歌壇，周湯豪親自擔任新歌〈阿福羅火山〉MV導演，還貼心替媽媽慶生。比莉也在社群笑喊：「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV、請我吃生日晚餐，我會孝順你的！」母子倆逗趣互動曝光後，溫馨畫面獲得網友一片好評。



