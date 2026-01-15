周湯豪成都場「被迫延期」！病倒吊點滴照曝光 親致歉：打針吃藥都沒好

娛樂中心／綜合報導

周湯豪今年在台北跨年演出中，一度因麥克風突然失聲，讓網友懷疑他是否忘詞，當天又遭遇陰雨綿綿，整場演出時刻面臨滑倒風險。原本粉絲期盼新年後他能迎來順利開場，沒想到近日卻傳出健康狀況出狀況，原定於本周在成都舉辦的演唱會不得不被迫延期。

周湯豪身體出狀況，臨時延後成都演唱會日期。（圖／翻攝自IG @nickthereal4sho）

周湯豪昨（14日）先在社群平台上分享了自己吊點滴的照片，引發粉絲關注與擔憂。稍早，他再次透過IG限時動態發文說明演唱會延期原因，他表示：「原定於本周1月17日在成都舉辦的演唱會，由於我的身體原因，將不得不延期舉行。沒想到經過這幾天打針、吃藥、吊點滴，身體還是沒有完全康復，無法以最好的狀態站上舞台。」

周湯豪親自在社群上發聲道歉。（圖／翻攝自IG @nickthereal4sho）

周湯豪也對歌迷與工作團隊表達歉意：「這不僅讓我自己非常遺憾，更對一直期待這場演出的你們，以及為演唱會辛勤付出的團隊，造成了困擾與失望。在此，我要向大家致以最誠摯的歉意。」

經過緊急協調，原成都場將延期至3月舉行，周湯豪表示會好好休養，全力準備1月30日廣州場見面會。他補充，關於成都場延期後的票務處理，主辦方已在官方平台發布公告，並感謝粉絲的理解與支持：「我會盡快養好身體，回到成都，站在舞台上與大家相見。」許多粉絲也紛紛送上祝福，希望他早日康復，重返舞台。

