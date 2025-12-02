周湯豪新歌成婚禮夯曲 深情互動「泰國初戀女神」超浪漫
周湯豪近期推出首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，其中歌曲〈TIL THE END〉成為近期婚禮熱門夯曲，許多歌迷朋友們用這首歌做為婚禮的入場曲，只要在社群上有標記周湯豪的，他都會第一時間轉發限動、獻上祝福。而這首歌的MV特別找來泰國女星Juné出演， 這也讓很久沒演戲的周湯豪笑說：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」
〈TIL THE END〉MV在2日暖心首播，不僅赴泰國拍攝，更特別邀請有「泰國初戀臉女神」稱號的Juné （Plearnpichaya Komalarajun）擔任女主角。的Juné從BNK48人氣女團到泰劇《模犯生》女主角，清新脫俗的初戀臉蛋和高挑身材，是無數人心中的女神。
已經很多年沒有戲劇演出的周湯豪，難得在MV裡有劇情的安排，就要跟女主角有很多對手戲，甚至是一直深情互看的「對眼」戲。他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」為了詮釋墜入無盡的愛，有一段模擬無重力騰空的拍攝，初次挑戰呈現凌空狀態的周湯豪說：「整個人要一直hold住，身體會很僵硬，不太容易。」
上秒愛情故事當科幻動作片來拍，下秒畫風一轉，只見周湯豪深情侃侃地演奏著鋼琴，平時大家較常看到「i人學長」刷吉他，這回用鋼琴自彈自唱，展現他多才多藝的一面。周湯豪表示：「〈TIL THE END〉無論是歌、視覺等等，都跟以往的我不太一樣，想說試試看比較浪漫一點的感覺，但我覺得這樣也挺man的呀！」
〈TIL THE END〉的創作源起於周湯豪在錄〈罵醒我〉（Reimagined）15週年紀念版的時候，突然靈感湧現，趕緊寫下來後，發現這首歌很有生命中重要的時刻、結婚氛圍的感覺。周湯豪表示：「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的。」
