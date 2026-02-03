周湯豪流感未康復就上工！驚吐「腦霧」後遺症 比莉說話了

記者徐珮華／台北報導

周湯豪「REALIVE - DELUXE」巡演原定上月中在成都開唱，卻因嚴重流感延期。日前他率先前往廣州演出，表示「成都雖然延期到3月，但我一定會加倍還給大家」，並幽默笑說：「我雖然還沒完全康復，我的腦子還有點腦霧，但是無論如何，還是會毫無保留的！」

周湯豪「REALIVE - DELUXE」巡演廣州站。（圖／環球音樂提供）

演唱會上，有歌迷特別製作巨型錦旗，上頭寫著「帥得不得了 唱得這麼好」；還有歌迷撩問「為什麼十拿九穩？因為差你一吻」，逗得周湯豪笑開懷還贈送飛吻。每次唱到婚禮必選曲〈TIL THE END〉，周湯豪也會被調侃「不只是帥到分手，現在更是『帥到結婚』」，台下歌迷甚至高喊「嫁給我」，聲音響徹雲霄、此起彼落。

周湯豪與歌迷互動溫馨逗趣。（圖／環球音樂提供）

前陣子迷上打網球的周湯豪，趁著在廣州工作空檔與朋友切磋，還抽空品嚐心心念念的招牌菠蘿包、叉燒包。近來比莉睽違4年回歸，他也為其執導新歌〈阿福羅火山〉MV，更不忘替她慶生，比莉則在社群發文「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV，又請我吃生日晚餐，我會孝順你的放心，哈哈哈」，母子倆的趣味互動獲全網讚聲一片。

