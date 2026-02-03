周湯豪流感演出延期滿血回歸 當孝子兼差替娘比莉拍回歸大片

【緯來新聞網】周湯豪巡演《REALIVE - DELUXE》原定上個月中在中國成都開唱，因嚴重流感不得已延期，前幾天率先回歸舞台，帶著鐵人魂赴廣州演出，「成都雖然延期到3月，但我一定會加倍的還給大家」，形容自己一踏回巡演舞台，瞬間就活過來了，「我雖然還沒完全康復，腦子還有點腦霧，但是無論如何，還是會毫無保留」。

周湯豪邁力開唱。（圖／環球音樂提供）

周湯豪將出道15年對歌迷滿滿的感謝化為〈罵醒我〉紀念版，全場氣氛感人，演唱會〈REALIVE〉主題曲〈我做的是愛不是夢〉，也唱出大家滿滿的R2回憶，燃炸現場的〈TURN UP〉，讓人狂熱的又叫又跳，台下滿場的觀眾們吶喊著，更有人特別做了巨型錦旗，有歌迷大膽撩問：「為什麼十拿九穩？因為差你一吻。」逗樂周湯豪笑開懷贈送飛吻。



前陣子迷上打網球的周湯豪，趁著在廣州工作的空檔，去球場找朋友，雖然沒有帶裝備，還是下場打了10分鐘過過癮，還抽空品嘗心心念念的菠蘿包、叉燒包。除了自己很忙，媽媽比莉更是相隔4年霸氣回歸，身為寶貝兒子，特地替娘執導新歌〈阿福羅火山〉的MV，同時為她慶生，比莉也在社群發文：「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV，又請我吃生日晚餐，我會孝順你的放心。」母子情深又搞笑。

周湯豪常被粉絲告白。（圖／環球音樂提供）

