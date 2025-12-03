周湯豪為婚禮打造定情曲 深情開撩「泰國初戀臉女神」

周湯豪（右）〈TIL THE END〉MV邀Juné擔任女主角。環球音樂提供



周湯豪新歌〈TIL THE END〉成為近期婚禮熱門入場曲，MV不僅赴泰國拍攝，更邀「泰國初戀臉女神」Juné（Plearnpichaya Komalarajun）擔任女主角，多年沒有戲劇演出的他在MV中跟Juné有很多對手，甚至得一直深情互看，他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」

Juné從女團「BNK48」到泰劇《模犯生》，清新脫俗的初戀臉蛋成為無數人心中的女神，周湯豪在MV中為詮釋墜入無盡的愛，有一段模擬無重力騰空的拍攝橋段，「整個人要一直hold住，身體會很僵硬，不太容易」。

周湯豪模擬無重力騰空，詮釋墜入無盡的愛。環球音樂提供

而上秒愛情故事當科幻動作片來拍，下秒畫風一轉，只見周湯豪深情地彈著鋼琴自彈自唱，他表示：「〈TIL THE END〉無論是歌、視覺等等，都跟以往的我不太一樣，想說試試看比較浪漫一點的感覺，但我覺得這樣也挺man的呀！」

〈TIL THE END〉的創作源起於周湯豪在錄〈罵醒我〉（Reimagined）15周年紀念版時突靈感湧現，發現這首歌很有結婚氛圍的感覺，「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的」。

