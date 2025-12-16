周湯豪無預警變身婚禮歌手 嚇哭新娘

周湯豪日前趁著巡演空檔，驚喜空降粉絲婚禮現場，原本新郎、新娘進場時，正播放他的歌曲〈TIL THE END〉，沒想到他無預警出現，拿著麥克風邊走邊唱〈TIL THE END〉，一步步走向新人，新娘顧不了妝容，直接感動爆哭。

周湯豪突現身婚禮，現場賓客們先是驚呆，然後馬上拿手機猛拍，周湯豪恭喜新人，也祝福現場的每一位，離開後他笑言，「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，對我來說這個任務滿重大的，在後台的時候我自己其實挺緊張的，但那種緊張是有一種很幸福的感覺。」

他當初寫〈TIL THE END〉腦海裡就浮現婚禮的畫面，這次親身經歷，也完成了當初寫這首歌的使命。他剛結束巡演福州、深圳、杭州場次，每當要演唱〈TIL THE END〉之前，他都會問台下有沒有人即將要結婚，有粉絲大喊：「有，和你。」更直球表白：「周湯豪和我結婚！」他笑回，自己還沒準備好，但很開心這首歌晉升婚禮熱門夯曲，希望把滿滿的祝福能量傳遞出去。