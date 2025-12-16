周湯豪無預警變身婚禮歌手 新娘當場嚇哭了！

周湯豪無預警現身粉絲婚禮獻唱新歌。（環球音樂提供）

周湯豪不只創作婚禮熱門夯曲〈TIL THE END〉，現在還以真人版唱進粉絲的婚禮現場！忙於《LOVE RAGE HOPE》專輯宣傳以及「REALIVE - DELUXE」巡演的他，趁著好不容易有空檔的周末，驚喜空降粉絲婚禮現場，原本新郎、新娘進場時，正是選播專輯版的〈TIL THE END〉，沒想到周湯豪本人無預警出現，拿著麥克風邊走邊唱〈TIL THE END〉，一步步走向新人，新娘顧不了妝容，直接感動爆哭！

廣告 廣告

周湯豪突現身婚禮，現場賓客們先是驚呆，然後馬上拿手機猛拍，周湯豪恭喜新人，也祝福現場的每一位，離開後他笑言：「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，對我來說這個任務滿重大的，在後台的時候我自己其實挺緊張的，但那種緊張是有一種很幸福的感覺，很特別的經驗。」

周湯豪無預警現身粉絲婚禮獻唱新歌。（環球音樂提供）

他也說，雖然不是自己結婚，但還是可以感受到人生很重要的那一刻，很開心、很感動，「當初寫〈TIL THE END〉腦海裡就浮現婚禮的畫面，其實就像是今天的場景，所以對我來說這首歌變得更有意義，這也是我當初賦予這首歌的能量，親身經歷這樣的場景，在別人人生這麼重要的時刻，也完成當初寫這首歌的使命。如果你要結婚的話說不定我會出現，我很喜歡祝福別人，這首歌就是我要送給即將結婚的每一位！」

周湯豪(左)無預警現身粉絲婚禮獻祝福。（環球音樂提供）

周湯豪剛結束2025年「REALIVE - DELUXE」福州、深圳、杭州場次的演出，每一站都感受到歌迷巨大的熱情，而每當要演唱〈TIL THE END〉之前，他都會慣例地問台下有沒有人即將要結婚？還有人直呼：「有，和你！」更有直球表白：「周湯豪和我結婚！」他笑回自己還沒準備好，但他很開心這首歌晉升婚禮熱門夯曲，希望把滿滿的祝福能量傳遞出去。

更多中時新聞網報導

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

AI歌手出道 陳子鴻操刀將戰金曲

中職》曾豪駒重掌桃猿兵符 球團喊連霸