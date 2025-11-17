周湯豪熱力開唱！感性告白「因為你們才能繼續走下去」

周湯豪日前在福州開唱。IMC Live Global提供

周湯豪（NICK）日前在福州舉辦「REALIVE - DELUXE」巡演首站，火力全開的演出更一路霸佔各大熱搜，掀起社群熱烈討論。他在台上高喊：「今晚，我會給大家百分之百的我！」新專輯《LOVE RAGE HOPE》也在巡演舞台首度亮相，千禧復古視覺搭配招牌「i人學長」制服造型，一登場立刻引爆尖叫聲。

演唱會由周湯豪以「音樂總監」身份全程操刀，精心編排25首跨風格代表作，他開場化身Rapper，以〈Good Life〉、〈I AM THE MAN〉連續點燃現場氣氛。其中〈I AM THE MAN〉前奏一響，粉絲瞬間陷入「回憶煞」的大合唱，經典舞台魅力依舊無法擋。新專輯段落則在霓虹光影交錯下完整呈現，他以〈我的i〉、〈So Sick〉等歌釋放搖滾能量，熱度沸騰。

周湯豪日前在福州開唱。IMC Live Global提供

演唱會後段的經典串燒更把情緒推向最高潮。〈罵醒我〉的溫柔、〈帥到分手〉的灑脫、〈我說的是愛不是夢〉的深情，串起他一路以來的音樂成長。他在台上看著粉絲燈牌感動說道：「很多人跟我說，是因為我的音樂才能走下去，但其實我也是因為你們，才能繼續走下去。請記住，你們從來都不是一個人。」真摯告白讓現場情緒全面淪陷。

造型上，他準備了四套風格迥異的服裝，從街頭感十足的嘻哈到青春復古的學長制服，完美呼應演出章節與音樂氛圍。福州首站圓滿落幕後，他接下來將前往深圳、杭州與更多城市熱力開唱。同一時間，周湯豪也宣布粉絲期待已久的近距離活動即將登場，將於23日舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY 與粉絲相見。

