周湯豪爆汗開趴又瘦了！媽媽比莉默默現身支持
周湯豪首張全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》數位與實體專輯都已正式發行，熱登iTunes 熱門專輯榜第一名！他昨(23日)在極限運動場開趴，現場湧入近千名觀眾。媽媽比莉也默默地出現在人群中、用行動支持他。
周湯豪一出現就燃炸現場，帶來〈未完成〉、〈 FLAMES〉、〈你說的都對〉、〈SO SICK〉、〈 我的I〉等新歌，他高聲吆喝：「希望你的energy 可以跟我的energyㄧ樣！」當神曲〈TURN UP〉的音樂一下，再掀派對最高潮！已經好久沒有像這樣跟歌迷們面對面的近距離互動，他笑言：「我每次演出都會瘦個幾公斤，選在這個場地因為這就是我的童年、我的青春期，就是聽這樣的音樂，在這樣的地方玩耍。」
到了粉絲們期待的互動時間，他抽出數位幸運歌迷們的留言便條紙，不只獲得周邊「運動毛巾」，他更一則則將留言唸出來，氣氛溫馨感人；看到歌迷朋友們從各地前來，周湯豪感性地表示：「每一次見面都希望給大家最有誠意的，今天真的零距離，我們就像一個family，這麼多年了，很多人像朋友、像家人一樣。」
整場活動下來，周湯豪很關心大家是否玩得開心，他表示，這樣零距離的表演，是一個特別的體驗，希望給大家難忘的回憶。近期婚禮的熱門歌曲〈TIL THE END〉MV就快要跟大家見面了，敬請拭目以待！
