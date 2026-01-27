周湯豪當導演太嚴格！ 比莉自爆：逼我每個鏡頭重拍幾十次

比莉（右）在74歲生日當天，推出睽違歌壇4年的新歌〈阿福羅火山〉。（圖／環球音樂提供）

華語樂壇傳奇、引領潮流超過半世紀的比莉，特別選在今（27日）74歲生日當天，推出睽違歌壇4年的新歌〈阿福羅火山〉。比莉這座「樂壇活火山」將再度噴發滾燙熱力，帶領樂迷進入宇宙級的復古搖擺浪潮。

為了滿足對音樂極其挑剔的比莉，環球音樂特別組成「女王創作營」，集結數位樂壇菁英歷時3天3夜，為其量身打造結合Funk、R&B與Hip-Hop的「New Jack Swing」 曲風。比莉更親自擔任「地下監製」全程參與，製作人廖偉傑驚嘆：「比莉姐是我遇過最愛進錄音室、活力最強的藝人。」

新歌MV由兒子周湯豪再度親自執導，雖然比莉開玩笑抱怨兒子「每個鏡頭重來幾十次，超嚴格」，但母子默契依舊無敵。比莉更一手包辦自己與12位舞者的造型。雖然她甚至在拍片前夕不慎閃到腰，得靠熱敷袋等來緩解疼痛，但比莉一站上鏡頭便展現女王霸氣，她為直言：「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心！這次的舞曲很熱鬧好玩，期待跟大家一起跳！」

比莉新歌〈阿福羅火山〉MV再度由兒子周湯豪親自執導。（圖／環球音樂提供）

