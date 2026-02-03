周湯豪病癒開唱 廣州歌迷喊帥到結婚

周湯豪原訂上月在成都舉辦巡演「REALIVE-DELUXE」，當時在開唱前卻因得到嚴重流感不得已延期，日前身體恢復後，率先回歸舞台赴廣州開唱，他表示，「成都雖然延期到3月，但我一定會加倍還給大家，」並幽默說雖然還沒完全康復，「我還有點腦霧，但無論如何，還是會毫無保留的。」

他當天飆唱〈罵醒我〉、〈我做的是愛不是夢〉、〈TURN UP〉等，每次唱到〈TIL THE END〉這首婚禮必選曲，粉絲興奮對他高喊：「不只是帥到分手，現在更是帥到結婚。」甚至有粉絲對周湯豪示愛：「嫁給我。」全場氣氛嗨翻。

前陣子迷上打網球的周湯豪，趁著在廣州工作的空檔，去球場打了10分鐘過網球癮，還抽空品嘗心心念念的招牌菠蘿包、叉燒包。近來「樂壇傳奇」比莉時隔4年回歸歌壇，身為兒子的周湯豪百忙中為其執導新歌〈阿福羅火山〉MV，比莉笑說：「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV，又請我吃生日晚餐，我會孝順你的，放心。」母子倆互動逗趣。