周湯豪病癒開唱 粉絲高喊嫁給我

周湯豪赴廣州演出。

記者戴淑芳∕台北報導

周湯豪NICKTHEREAL巡演「REALIVE-DELUXE」原定上月中在成都開唱，因嚴重流感延期。前幾天Nick率先赴廣州演出，「雖然延期到3月，但我一定會加倍的還給大家」。

周湯豪將出道15年對歌迷滿滿的感謝化為行動〈罵醒我〉Reimagined 15週年紀念版；演唱會「REALIVE」主題曲〈我做的是愛不是夢〉也唱出大家滿滿的R2回憶，〈TURN UP〉更讓人又叫又跳。

歌迷很有創意逗樂周湯豪在舞台上笑開懷還贈送飛吻；而每次唱到〈TIL THE END〉這首婚禮必選曲，Nick也會被粉絲調侃道：「不只是帥到分手，現在更是『帥到結婚』。」台下粉絲們對周湯豪高喊：「嫁給我！」聲音響徹雲霄、此起彼落。

近來比莉睽違4年霸氣回歸，Nick百忙中抽空為媽媽執導新歌〈阿福羅火山〉MV，更不忘替她慶生；比莉也在社群發文：「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV，又請我吃生日晚餐，我會孝順你的放心，哈哈哈。」母子倆的趣味互動獲全網讚聲一片。