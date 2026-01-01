周湯豪登台北跨年雨中炸舞台 梁文音屏東團圓開啟2026

周湯豪登上台北跨年，以超越演唱會規格的30分鐘演出炸翻全場。（圖／環球音樂提供）

迎來2026 嶄新一年，樂壇天王天后齊聚跨年舞台。周湯豪結束雲林開場表演後旋即直奔《台北最High新年城》，面對台北濕冷大雨，他形容「遇水則發」，以超越演唱會規格的30分鐘演出炸翻全場，更感性表示：「我抱著第一場也是最後一場的心情演出，希望能開啟最理想的2026。」

情歌天后梁文音 則完成「一南一北」不可能的任務，她從八里左岸唱到屏東故鄉，直呼趕場刺激，更難得在屏東演出時與家人同框倒數，感到無比幸福。展望新的一年，她除計畫推出新專輯，更期待挑戰戲劇與舞台劇演出。

情歌天后梁文音 則完成「一南一北」不可能的任務，她從八里左岸唱到屏東故鄉。（圖／環球音樂提供）

首次登上台北跨年舞台的李千娜，帶著老公與孩子全家動員相隨。她頂著14度低溫以火辣裝扮登場，完美演出讓觀眾直呼難忘。李千娜感性稱台北是她的啟程之地，意義重大，並預告 2026 年除電影作品上映，更希望籌辦期待已久的婚禮。

金曲歌后艾怡良近期因戲劇《整形過後》演技獲好評，跨年夜在雲林溫柔獻唱。她表示：「自己心裡覺得對表演的踏實，好像慢慢找了回來，我想我準備好了。」透露狀態調整得還不錯，對新的一年要發表的作品有了想法。

