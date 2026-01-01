周湯豪登台北跨年雨中炸舞台 梁文音屏東團圓開啟2026
迎來2026 嶄新一年，樂壇天王天后齊聚跨年舞台。周湯豪結束雲林開場表演後旋即直奔《台北最High新年城》，面對台北濕冷大雨，他形容「遇水則發」，以超越演唱會規格的30分鐘演出炸翻全場，更感性表示：「我抱著第一場也是最後一場的心情演出，希望能開啟最理想的2026。」
情歌天后梁文音 則完成「一南一北」不可能的任務，她從八里左岸唱到屏東故鄉，直呼趕場刺激，更難得在屏東演出時與家人同框倒數，感到無比幸福。展望新的一年，她除計畫推出新專輯，更期待挑戰戲劇與舞台劇演出。
首次登上台北跨年舞台的李千娜，帶著老公與孩子全家動員相隨。她頂著14度低溫以火辣裝扮登場，完美演出讓觀眾直呼難忘。李千娜感性稱台北是她的啟程之地，意義重大，並預告 2026 年除電影作品上映，更希望籌辦期待已久的婚禮。
金曲歌后艾怡良近期因戲劇《整形過後》演技獲好評，跨年夜在雲林溫柔獻唱。她表示：「自己心裡覺得對表演的踏實，好像慢慢找了回來，我想我準備好了。」透露狀態調整得還不錯，對新的一年要發表的作品有了想法。
看更多 CTWANT 文章
演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴
「小孩哥」坐地鐵上學睡過23站！醒來人在機場 校方笑：還不知自己上熱搜
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
其他人也在看
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 27
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
林俊傑認愛「小20歲中國網紅」不忍痛斥遭抹黑！直球發聲護愛：我不傻
歌手林俊傑（JJ）去年底無預警公開戀情，首度鬆口認愛24歲中國網友女友「七七」（Annalisa），並同步曬出與父母及女友的合照。此舉被外界解讀為已進入「見家長」階段，也讓不少人揣測兩人好事是否已近，面對接踵而來的輿論壓力，林俊傑親自回應粉絲安撫情緒，直言「放心，雖然以前我叫林三歲，但我不傻」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
第一個沒有大S的跨年 小S母女含淚曝思念心聲
大S（徐熙媛）2025年二月因病離世，小S先前就曾透露，往年全家人都會聚集在大S家吃飯跨年，今年是第一年沒有大S的跨年夜，小S也在元旦這天，曬出與媽媽黃春梅一同看煙火的照片，寫下「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，滿懷思念之情，眼眶也有些濕潤。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 20
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 25
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 22
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 21
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 48
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
【2026跨年】明星夫妻檔集體曬照！周杰倫乖乖貼昆凌、劉嘉玲戴「2026」眼鏡搶鏡梁朝偉 網笑：誰說了算很明顯！
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 7 小時前 ・ 5
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 1 天前 ・ 14
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 42
曹西平生前痛罵「一毛錢不留給姓曹」！她嘆被血緣推翻：兄弟可拿這比例
娛樂中心／巫旻璇報導藝人曹西平29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲。由於他生前長期與兄弟關係決裂，曾不只一次直言「一毛錢都不留給姓曹」，並表態希望把名下財產全數留給陪伴自己多年的乾兒子 Jeremy。不過，雙方並未完成法律上的收養程序，使得這名乾兒子在現行法規中並不具備繼承身分，也讓曹西平的遺產安排恐難完全依照其生前意願進行。對此，時代力量黨主席王婉諭感嘆，曹西平的最後選擇，恐怕仍可能在法律制度下被「血緣關係」所推翻。民視 ・ 1 天前 ・ 34
告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了
民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
張惠妹新年飆唱1.5hr「13首歌單一覽」 台東跨年封神網見總導演：難怪
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」嗨唱，飆唱14首歌曲，將近快1個半小時的演出，線上觀看人數一度超過28萬人。網友大讚今年台東縣的跨年晚會，一見到總導演正是張惠妹，直呼「難怪精彩」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2