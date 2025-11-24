周湯豪登極限運動場「家人」都來了！感性揭青春秘辛

周湯豪23日選在極限運動場開唱。環球音樂提供

周湯豪（NICK）昨（23日）舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY，地點選在充滿態度的極限運動場，設置「RAGE情緒共創牆」、「LOVE留言牆」等互動區，現場湧入近千名歌迷同歡，而原本濕冷的天氣也在活動前放晴，粉絲笑喊「周晴男發威」！

周湯豪一現身即引爆全場，接連帶來〈未完成的夢〉、〈FLAMES〉、〈你說的都對〉等新歌，並喊話：「希望你的energy跟我的一樣！」當神曲〈TURN UP〉響起，全場瞬間沸騰，掀起最高潮。他笑說這種接近衝撞式的演出已久違許久：「選在這個場地，因為這就是我的童年、我的青春期，就是聽這樣的音樂，在這樣的地方玩耍。」

粉絲最期待的「HOPE互動時間」更將氣氛推向感性時刻。周湯豪抽出歌迷留言並逐一唸出，親送專屬周邊「運動毛巾」。他透露前一晚刻意提早睡，卻因太期待凌晨六點就自然醒，看到許多粉絲從各地趕來，甚至有從年輕時支持他到現在、還帶著孩子一起追星的家庭粉絲。

現場還有媽媽比莉默默現身支持，讓他感動表示：「這麼多年了，很多人像朋友、像家人，我們真的像一個family。」活動全程充滿熱情與暖意，他多次關心歌迷是否玩得盡興，並強調：「希望大家今天都能帶走一段難忘的回憶。」最後更帶來驚喜宣布婚禮神曲〈TIL THE END〉MV即將上線。

