周湯豪真情告白全場發瘋！「I人學長」準備出狠招變大E人
【緯來新聞網】周湯豪全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》火登iTunes 熱門專輯榜第一名，並於上周末在福州開唱，「今晚，我會給大家完完全全百分之百的我」，當巡演舞台初亮相，千禧復古視覺搭配標誌性「I人學長」制服造型帥氣，演出熱度一路飆升，更強勢霸佔各大熱搜榜。他見到台下滿滿支持自己的歌迷，直球告白：「請記住，你們從來都不是獨自一個人。」
周湯豪穿上制服變身最帥學長。（圖／IMC Live Global提供）
周湯豪以「音樂總監」的全域視角精心編排，從嘻哈說唱到復古搖滾、從經典情歌到熱血安可，25首跨風格金曲全方位展現他出道15年在音樂上的多元。演出一開始，他以嘻哈作品強力破冰，瞬間將現場溫度升至沸點，尤其當《中國新說唱》時期的代表作〈I AM THE MAN〉前奏響起，瞬間陷入回憶煞，全場火熱大合唱。
周湯豪（右）炸裂舞台。（圖／IMC Live Global提供）
最後的經典金曲串燒，更是把現場情緒推向高潮！〈罵醒我〉的溫柔治癒、〈帥到分手〉的灑脫不羈、〈我說的是愛不是夢〉的深情執著，一首首歌串都是聯起周湯豪一路走來音樂風格的演進與心境成長。演唱間隙，他望著台下閃爍的燈牌，感性地說：「很多人給我傳訊息說，我的音樂讓他們能繼續走下去，但其實我想說，我也是因為你們，才可以繼續走下去。」
周湯豪迷倒台下粉絲。（圖／IMC Live Global提供）
學長總是感性，他繼續向台下來自各地的歌迷們真誠致謝：「今晚有很多人是第一次來看我，也有支持了我15多年的老朋友，謝謝你們一直都在。這場演唱會對我來說最重要，就是要讓支持我的人知道，他們在支持著什麼。」接下來，他將巡演到深圳、杭州及更多城市。此外，「i人學長」近距離面對面的活動即將登場，他會變身「E人學長」，11月23日舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY。
