周湯豪福州巡演炸翻 吐露心聲：因為你們才能走下去

周湯豪「REALIVE - DELUXE」巡演首站在福州熱力開唱。（IMC Live Global提供）

周湯豪上週末「REALIVE - DELUXE」巡演首站在福州熱力開唱，他親自擔任「音樂總監」，從嘻哈說唱到復古搖滾，從經典情歌到熱血安可，25首跨風格金曲全方位展現他出道15年在音樂上的深厚底蘊與多元魅力。

周湯豪化身氣場全開的態度Rapper，以嘻哈作品〈Good Life〉、〈I AM THE MAN〉等登場，瞬間將現場升至沸點。他感性地說：「很多人給我傳訊息說，我的音樂讓他們能繼續走下去，但其實我想說，我也是因為你們，才可以繼續走下去。」他更用堅定語氣說出內心的獨白：「請記住，你們從來都不是獨自一個人。」

廣告 廣告

見到全場熱情的歌迷們，周湯豪向台下致謝：「今晚有很多人是第一次來看我，也有支持了我15多年的老朋友，謝謝你們一直都在。這場演唱會對我來說最重要的，就是要讓支持我的人知道，他們在支持著什麼！」福州首站圓滿成功！接下來，他將到深圳、杭州等更多城市演出。

而周湯豪全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》火登iTunes 熱門專輯榜第一名！他也將舉辦BLOCK PARTY，邀請大家23日到臺北市極限運動訓練中心再炸一波。

更多中時新聞網報導

獨家跨年 蕭敬騰、蔡健雅各據一城

山下智久願為珍奶破戒呷甜甜

安心亞不慎肘擊翁倩玉 見鼻血嚇哭