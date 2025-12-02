周湯豪秘密結婚辦婚禮？對方是泰國初戀女神 白西裝配白色婚紗超浪漫

記者鄭尹翔／台北報導

周湯豪創作婚禮歌曲，MV請來「泰國初戀臉女神」Juné擔任女主角。（圖／環球音樂）

周湯豪（Nickthereal）近期以新曲〈TIL THE END〉掀起婚禮音樂熱潮，不少新人將這首歌曲挑選為入場曲，讓他每每看到標記都會立刻轉發限時動態、親自獻上祝福。這首歌源自他在製作〈罵醒我〉Reimagined 版本時的靈感爆發，充滿重要時刻與婚禮情境的氛圍，他也透露：「這首歌就是為婚禮場景而打造的。」

在歌迷敲碗期待下，〈TIL THE END〉MV 今日（2日）正式暖心上線。這支作品遠赴泰國拍攝，更找來擁有「泰國初戀臉女神」之稱的 Juné（Plearnpichaya Komalarajun）擔綱女主角。她從 BNK48 走紅、再以《模犯生》廣受關注，清新氣質與高挑外型讓她人氣居高不下。

值得一提的是，久未在戲劇作品中演出的周湯豪，這次在 MV 裡與 Juné 有大量對戲，不只深情對望、情感拉滿，兩人還穿上禮服上演浪漫情節，畫面唯美又動人。他笑說拍攝前還特別「暖機」一下，「真的太久沒演戲了，反而覺得滿有趣的。」

MV 中還安排模擬無重力的漂浮畫面，周湯豪首次挑戰騰空演出，直呼不容易，「整個身體要一直 hold 住，很容易僵硬。」與前一秒的科幻感鏡頭不同，下一秒他又化身深情鋼琴手自彈自唱，展現多才多藝的一面。他表示這次的歌曲與視覺都比以往更浪漫，也笑稱：「其實浪漫也可以很 man！」

