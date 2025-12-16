周湯豪空降粉絲婚禮帥氣獻唱 「第一次」獻給歌迷喊：挺緊張的

周湯豪驚喜空降粉絲婚禮現場獻唱。（圖／環球音樂提供）

周湯豪不只創作婚禮熱門夯曲〈TIL THE END〉，更將祝福化為行動，驚喜空降粉絲婚禮現場。日前，正忙於《LOVE RAGE HOPE》專輯宣傳及《REALIVE - DELUXE」巡演的周湯豪，趁著難得的周末空檔，悄悄化身「婚禮歌手」，完成了當初創作這首歌的使命。

婚禮現場播出〈TIL THE END〉作為新人進場曲，沒想到歌曲結束後，音樂竟再次響起，周湯豪無預警地現身，他手持麥克風，帥氣獻上Live版的〈TIL THE END〉，一步步走向新人。新娘瞬間情緒崩潰，顧不得妝容直接感動爆哭，而全場賓客更是驚呆後立刻驚呼，紛紛拿起手機猛拍，意外捕捉到野生偶像。

日前周湯豪趁著難得的周末空檔，悄悄化身「婚禮歌手」。（圖／環球音樂提供）

周湯豪在後台坦言：「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，這個任務滿重大的，其實挺緊張的，但那種緊張是有一種很幸福的感覺。」他表示，當初寫歌時腦海浮現的就是這樣的婚禮畫面，親身經歷後更賦予這首歌意義。他也笑言：「如果你要結婚的話說不定我會出現，我很喜歡祝福別人。」

此外，周湯豪剛結束2025年福州、深圳、杭州場次的巡演，每一站演唱〈TIL THE END〉前，台下總有歌迷直球表白：「周湯豪和我結婚！」他很開心這首歌晉升婚禮夯曲，希望將滿滿的祝福能量傳遞出去。此外，〈TIL THE END〉的全新版本 (Forever ver.) 將於12月19日數位全面上架，編曲更加浪漫與充滿愛意，堪稱年度最適合選入婚禮進場曲的作品。

