周湯豪突爆病倒了！打針、吊點滴慘況曝 道歉延期開唱

歌手周湯豪才唱完台北跨年演唱會，今（15）日卻突然爆出身體健康亮紅燈，他透露這幾天都在打針、吃藥、吊點滴，但仍來不及康復，原定於17日在中國大陸成都舉辦的演唱會，將延期至3月再唱：「由於我的身體原因，將不得不延期舉行。」

周湯豪坦言，身體目前還是沒有完全康復，無法以最好的狀態站上舞台：「這不僅讓我自己非常遺憾，更對一直期待這場演出的你們，以及為演唱會辛勤付出的團隊，造成了困擾與失望。在此，我要向大家致以最誠摯的歉意。」

周湯豪承諾歌迷們，現階段會好好休養、盡快恢復身體健康：「全力以赴為1月30日廣州場見面做好準備。」有關成都場延期後的票務處理方案，主辦單位已經在官方平台發佈公告：「再次感謝所有歌迷朋友的理解與支持，我會盡快養好身體，回到成都，站在舞台上與大家相見。」

