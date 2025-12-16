周湯豪突襲女粉絲婚禮！ 見偶像現身當場爆哭

記者林政平報導／周湯豪不只創作婚禮熱門夯曲〈TIL THE END〉，現在還以真人版唱進粉絲的婚禮現場！忙於《LOVE RAGE HOPE》專輯宣傳以及「REALIVE - DELUXE」巡演的他，仍不忘當初創作〈TIL THE END〉這首歌的使命，要將滿滿的祝福傳遞出去。

他趁著好不容易有空檔的周末，驚喜空降粉絲婚禮現場，原本新郎、新娘進場時，正是選播專輯版的〈TIL THE END〉，沒想到歌曲結束，又再進了一段音樂，突然，偶像無預警出現啦！只見周湯豪拿著麥克風，邊走邊唱帶來帥氣的真人版〈TIL THE END〉，他一步步走向新人，新娘顧不了妝容，直接感動爆哭！

而賓客們意外捕獲野生周湯豪，全場先是驚呆，接著紛紛驚呼拿起手機猛拍，周湯豪恭喜新人，也祝福現場的每一位，離開後他笑言：「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，對我來說這個任務滿重大的，在後台的時候我自己其實挺緊張的，但那種緊張是有一種很幸福的感覺，很特別的經驗。」

周湯豪表示，「當初寫〈TIL THE END〉腦海裡就浮現婚禮的畫面，其實就像是今天的場景，所以對我來說這首歌變得更有意義，這也是我當初賦予這首歌的能量，親身經歷這樣的場景，在別人人生這麼重要的時刻，也完成當初寫這首歌的使命。如果你要結婚的話說不定我會出現，我很喜歡祝福別人，這首歌就是我要送給即將結婚的每一位！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導