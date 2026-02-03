周湯豪糗把粉絲姊姊當媽媽 自爆流感後遺症「腦霧」

周湯豪與廣州粉絲大合照。環球音樂提供



周湯豪原定上月中在成都舉辦的「REALIVE - DELUXE」巡演因嚴重流感不得已延期，日前移師廣州開唱，他表示：「成都雖然延期到3月，但我一定會加倍的還給大家。」形容自己一踏回巡演舞台瞬間就活過來，不過他在台上誤把歌迷的姊姊當媽媽，讓他糗得自嘲「腦霧」。

出道15年的周湯豪把對歌迷滿滿的感謝化為行動，獻唱〈罵醒我〉Reimagined 15周年紀念版氣氛感人；而演唱會主題曲〈我做的是愛不是夢〉也唱出大家滿滿的R2回憶，〈TURN UP〉更讓台下粉絲又叫又跳，更有人特別做了巨型錦旗，上面寫著「帥得不得了，唱得這麼好」，還有歌迷撩問：「為什麼十拿九穩？」台下熱情回應：「因為差你一吻。」各種創意撩法逗得他笑開懷還送飛吻。

周湯豪日前到廣州開唱。環球音樂提供

每次唱到婚禮必選曲〈TIL THE END〉，周湯豪也會被粉絲調侃：「不只是帥到分手，現在更是帥到結婚。」更對他高喊：「嫁給我！」大病初癒的他也幽自己一默：「我雖然還沒完全康復，我的腦子還有點腦霧，但是無論如何，還是會毫無保留的。」

前陣子迷上打網球的周湯豪，趁著在廣州工作空檔也去球場找朋友，雖沒帶裝備仍下場打了10分鐘過過癮，還品嚐了心心念念的招牌菠蘿包、叉燒包。近來媽媽比莉睽違4年霸氣回歸，他也抽空執導媽媽新歌〈阿福羅火山〉MV，更不忘替她慶生，比莉在社群發文：「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV，又請我吃生日晚餐，我會孝順你的放心。」母子倆趣味互動逗樂網友。

