周湯豪萬聖節信義區快閃 比莉身穿忍者裝潛伏力挺

周湯豪日前舉辦快閃活動，比莉扮忍者現身。（環球音樂提供）

周湯豪日前趁著萬聖節狂快閃信義區潮人聚集地Fake Sober，站上吧檯開唱〈未完成的夢〉、〈說不愛就不愛〉多首新專輯歌曲，祝大家萬聖節快樂。當晚有一位神秘客身穿忍者裝扮潛伏在現場，在他熱力演唱幾首歌後，突然出現在DJ台旁邊，沒想到竟然是媽媽比莉。

原來比莉看到周湯豪IG知道他要去快閃，瞞著兒子約了10幾個朋友一起去玩，現場工作人員都不知道比莉會扮裝出現，又驚又喜的周湯豪笑言：「比莉姐最喜歡過的就是萬聖節，因為她可以狂玩造型，她今天是走一個最隱身的路線。」

周湯豪日前快閃信義區開唱。（環球音樂提供）

比莉表示，自己喜歡當忍者，因為很Cool，之前有一次去西門町的萬聖節活動，比莉裝扮成忍者偷偷去參加，想說全身都包起來沒人認得，還一路很興奮的用忍者的動作去信義區，結果一路上好多人向她打招呼說：「嗨，比莉姐你好Cool喔！」讓她至今納悶都已經扮成忍者了，為何還會被認出來。

周湯豪推出全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》專輯，他表示，「很開心專輯發行了，趁萬聖節出來跟大家有些互動；每次來信義區大家都很熱情，今天晚上也是玩得很開心，看到大家新歌幾乎都會跟著唱，很感動！」他也邀請大家11月23日到南港站旁的「極限運動訓練中心」再炸一波。

周湯豪日前快閃信義區開唱。（環球音樂提供）

他說，「每次發片我的風格都完全不同，我做作品一直都不是以市場為考量，更像是橋樑，類型音樂灌入主流的可能性。每個人本來就有很多不同的面向，我也一直透過作品認識自己，真實的我就是這麼的極端與反差。」

