周湯豪道歉了！爆「打針吊點滴」身體亮紅燈 遺憾宣布延期開唱

周湯豪開唱前病倒，緊急赴醫院吊點滴，只好忍痛延期17日在大陸成都的演唱會。（圖／環球音樂提供）

人氣歌手周湯豪，近期在忙著在大陸各地舉辦巡迴演唱會。怎料，原定在本周六（17日）成都開唱卻緊急喊停。原來周湯豪病倒了，無論打針、吃藥還是吊點滴都沒有效，只好忍痛宣布延期開唱，令歌迷相當不捨。

周湯豪今（15日）透過社群平台發出聲明，「原定於本周1月17日在成都舉辦的演唱會，由於我的身體原因，將不得不延期舉行。」他難過表示，經過幾天的打針、吃藥、吊點滴，身體還是沒有好轉，無法以最好的狀態站上舞台。

「這不僅讓我自己非常遺憾，更對一直期待這場演出的你們、 以及為演唱會辛勤付出的團隊,造成了困擾與失望。在此, 我要向大家致以最誠摯的歉意。」至於成都演唱會則延期到3月份舉辦。主辦單位也已經在官方發布公告。

廣告 廣告

最後，周湯豪承諾會好好休養、盡快恢復，全力備戰30日的廣州演唱會，「我會盡快養好身體，回到成都。站在舞台上與大家相見。」

周湯豪宣布，因身體因素，不得不延期17日在成都舉辦的演唱會。（圖／IG@nickthereal4sho）

周湯豪聲明全文：

沒想到經過這幾天打針、吃藥、 吊點滴，身體還是沒有完全康復，無法以最好的狀態站上舞台。這不僅讓我自己非常遺憾,更對一直期待這場演出的你們、 以及為演唱會辛勤付出的團隊,造成了困擾與失望。

經過緊急協調,演出將延期至3月。 目前我會好好休養，盡快恢復，全力以赴為1/30廣州場見面，做好準備。有關成都場延期後的具體票務處理方案，主辦方已在官方平台發布公告。再次感謝所有歌迷朋友的理解與支持。我會盡快養好身體,，回到成都，站在舞台上與大家相見。

更多中時新聞網報導

李多慧享受陳漢典餵食 竟是Lulu授意

魔王降臨 支付二老攜綠界求生

剴剴案二審將判決 兒團遊行反廢死