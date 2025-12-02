周湯豪配對泰國初戀臉女神 製造浪漫

周湯豪新歌〈TIL THE END〉MV暖心首播。

記者戴淑芳∕台北報導

近期的婚禮熱門夯曲〈TIL THE END〉，出自周湯豪NICKTHEREAL首張全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》，只要在社群上有標記Nick的，他都會第一時間轉發限動、獻上祝福！

〈TIL THE END〉的創作源起於Nick在錄〈罵醒我〉(Reimagined)15週年紀念版的時候，突然靈感湧現，趕緊寫下來後，發現這首歌很有生命中重要的時刻、結婚氛圍的感覺，周湯豪表示，「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的。」歌迷們也紛紛敲碗，希望這首感人至深的歌曲能搭配影像。

〈TIL THE END〉MV在眾人的引頸期盼下，2日暖心首播，不僅赴泰國拍攝，更特別邀請有「泰國初戀臉女神」稱號的June擔任女主角。而已經很多年沒有戲劇演出的Nick，難得在MV裡有劇情的安排，就要跟女主角有很多對手戲，他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」