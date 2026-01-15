周湯豪重感冒掛病號「演唱會延後登台」 致歉粉絲：對你們感到很抱歉

周湯豪因病持續吊點滴治療，無奈宣布成都場演唱會延期。（圖／翻攝自IG，@nickthereal4sho、臉書／周湯豪）

歌手周湯豪原訂本週六（1月17日）在成都舉辦個人演唱會，卻因身體狀況持續不佳，今（15日）無奈宣布演出延期。他近日多次在社群曝光吊點滴畫面，證實為了演出積極治療，但在接受打針、吃藥與點滴療程後，病情仍未痊癒。周湯豪透過社群限時動態表示：「原定於1月17日的成都演唱會，因身體原因將不得不延期舉行。」

周湯豪在聲明中強調，雖然已積極接受治療，但目前身體狀況仍無法支撐高強度演出，「無法以最好的狀態站上舞台」，因此不得不做出延後演出的決定。他表示非常遺憾，也對歌迷與團隊深感歉意，「這不僅讓我自己非常遺憾，更對一直期待這場演出的你們，以及為演唱會辛勤付出的團隊，造成困擾與失望。致以最誠摯的歉意。」

針對後續安排，主辦單位已緊急協調，將成都場延期至3月舉行，相關票務處理細節已透過官方平台公告。周湯豪則表示，接下來將專心休養，力拼1月30日的廣州場演出如期舉辦。他感性地說：「我會盡快養好身體，回到成都，站在舞台上與大家相見。」

消息公布後，大批粉絲湧入留言為他加油，祝福他早日康復、順利回歸。所屬唱片公司環球音樂則說明，周湯豪為嚴重流感，經多日治療後仍須觀察與休養，目前狀況正逐步改善，也感謝各界關心與體諒。

周湯豪透過社群向粉絲道歉，表達無法以最佳狀態登台的遺憾。（圖／翻攝自IG，@nickthereal4sho）

