周湯豪重返童年場地開趴！媽媽比莉低調力挺

比莉力挺兒子周湯豪。（圖／環球音樂提供）

周湯豪推出搖滾專輯《LOVE RAGE HOPE》，結束Live House演出後，23日在極限運動場舉辦「LOVE RAGE HOPE」派對與粉絲近距離互動，他笑說：「我每次演出都會瘦個幾公斤，選在這個場地因為這就是我的童年、我的青春期，就是聽這樣的音樂，在這樣的地方玩耍。」

當天周湯豪一出場就帶來〈未完成的夢〉、〈 FLAMES〉、〈你說的都對〉、〈SO SICK〉、〈 我的i 〉等新歌，常自喻「能量系歌手」的他高聲吆喝：「希望你的energy可以跟我的energyㄧ樣！」整場活動下來，周湯豪很關心大家是否玩得開心，「今天對於我跟大家來說，都是一個特別的體驗，這樣零距離的表演，我自己也玩得很開心，選在一個不一樣的地方，就是希望給大家難忘的回憶。」他也抽出幸運歌迷的留言便條紙，氣氛溫馨感人。

周湯豪前一晚比平常早睡，結果太興奮早上六點多就醒來，看到歌迷從各地前來，甚至有人攜家帶眷帶著專輯來到現場排隊等他簽名。媽媽比莉也默默地出現在人群中、用行動支持，讓他感性地表示：「每一次見面都希望給大家最有誠意的，今天真的零距離，我們就像一個family，這麼多年了，很多人像朋友、像家人一樣。」

周湯豪在極限運動場開唱。（圖／環球音樂提供）

