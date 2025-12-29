周湯豪重返臺北跨年 攜手玖壹壹迎戰倒數後壓軸

周湯豪預告會準備全新舞台編排。（圖／中視提供）

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將登場，Nick周湯豪受邀演出臺北跨年，對於今年重新回到跨年舞台，他坦言心情格外興奮，「去年算是第一年休息，所以今年一定會全力以赴，隔了幾年沒有在臺北跨年，對我來講滿興奮的，希望大家可以期待。」至於為臺北跨年做了什麼特別準備，周湯豪透露，除了帶來大家所熟悉的經典歌曲外，也會演唱新專輯的作品，「將以全新舞台編排、演唱會規格的舞蹈陣容，以及超強音樂能量與滿滿誠意回歸臺北跨年」。

周湯豪與玖壹壹都是臺北跨年倒數後才壓軸登場，玖壹壹透露還不曾唱過北跨壓軸，所以心情相當期待，「這也算是我們2026年的第一場表演」，對於之前有消息傳出將和周湯豪有跨界合作，玖壹壹語帶神秘地說，「我們光聽到這首歌的完整本就覺得很新奇，但歌名則是當天來就會知道。」新的一年即將到來，玖壹壹則期許：「2025過得很充實，很多音樂季演出、很多場演出，希望2026也是忙碌的一年！」他們也預告將回歸音樂作品：「希望明年順順利利產出新專輯，推出更多好聽的歌曲！」

玖壹壹將於倒數後壓軸登場。（圖／中視提供）

接連幾年在跨年夜的演出都是吸睛亮點的安心亞，對於今年只在臺北跨年登台，自然非常興奮，「每一年能在跨年舞台上跟大家一起迎接新的一年，我都覺得很幸福也很興奮。這次也有準備一些新的音樂想法和舞蹈編排小驚喜，希望大家到時候一起感受那份能量。跨年對我來說就是要跟所有人一起倒數、一起嗨才更像迎接新年。」

跨年夜在工作中度過，對安心亞來說都是很特別的回憶，「舞台上的能量、台下的笑容，都會讓我記很久。」她回顧2025一整年，認為有很多挑戰、也有很多感謝，「自己在不同角色和工作裡又成長了一些，要邁向2026年，我希望可以把這份力量延續下去，帶給大家更多更好的作品。」12月31日「臺北最High新年城-2026跨年晚會」從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

跨年工作對安心亞有滿滿回憶。（圖／中視提供）

