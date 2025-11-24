周湯豪開趴湧千人 媽媽比莉力挺

周湯豪極限運動場開趴，吸引千人湧入現場。

記者戴淑芳∕台北報導

周湯豪極限運動場開趴，吸引千人湧入現場，很多歌迷更全家總動員，讓Nick獻上超誠意的「零距離」，媽媽比莉也默默地出現在人群中、用行動支持。

周湯豪NICKTHEREAL首張全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》數位與實體專輯都已正式發行，日昨變身「E人學長」，選在極限運動場開趴，原本濕冷的天氣，到午後開始大放晴，歌迷們直呼：「”周晴男”再度發威啦！」

現場湧入近千名觀眾，周湯豪一出現就燃炸現場，媽媽比莉也默默地出現在人群中、用行動支持，Nick感性地表示：「每一次見面都希望給大家最有誠意的，今天真的零距離，我們就像一個family，這麼多年了，很多人像朋友、像家人一樣。」

整場活動下來，Nick很關心大家是否玩得開心，隨後也帶來好消息，近期婚禮的熱門歌曲〈TIL THE END〉MV就快要跟大家見面了，敬請拭目以待！