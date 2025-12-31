周湯豪雲林跨年被丫頭爆料「只回1類訊息」 台上鄭重宣布「1工作沒在接」

周湯豪是名副其實的「吃貨」。翻攝雲林縣政府 YouTube

歌手周湯豪今（31日）於雲林縣立田徑場為「電光跨年點亮未來」晚會火熱開場。他身背電吉他帥氣現身，以自彈自唱的方式帶來歌曲〈我的i〉，展現搖滾魅力。隨後他演唱了熱門金曲〈愛上你算我賤〉，並向全場觀眾問好，分享自己剛推出新專輯的消息，隨即帶來新歌〈說不愛就不愛〉。

周湯豪（中）擔任雲林跨年開場表演者。翻攝雲林縣政府 YouTube

祝福歌迷完成夢想

在演出過程中，周湯豪熱情詢問台下觀眾是否準備好迎接2026年。他預祝大家新年快樂，並表示相信2026年會是很棒的一年。他也鼓勵歌迷去完成自己的夢想，並提醒大家要記得照顧自己、愛自己，也要照顧家人。現場觀眾熱烈回應，氣氛相當溫馨。

丫頭爆料男神回訊關鍵

在周湯豪演唱最後一首歌曲〈罵醒我〉後，主持人丫頭與閃亮DJ堯一堯上台互動。丫頭讚美周湯豪是「全宇宙最帥、最I的學長」，還開玩笑提到有許多「虎尾林阿姨」也想當他的學妹。對此，周湯豪大方笑說：「沒有年齡限制。」

丫頭隨後更加碼爆料：「我必須跟大家說，周湯豪是我身邊朋友裡面最愛吃的一個，就是你跟他聊天，他會不理你，但你問他美食，他會立刻語音跟你說你要吃什麼。」為現場增添「笑果」。

鄭重澄清不接婚禮演唱

針對近期外界的傳聞，周湯豪也在台上做出正式回應。由於他日前因緣際會至一位歌迷的婚禮獻唱，影片曝光後引起廣大討論，甚至有許多人開始詢問他接演婚禮歌手的價碼。周湯豪今日在台上笑著向大家呼籲，自己並沒有在接婚禮歌手的工作，希望大家不要再詢問相關事宜。



