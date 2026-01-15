周湯豪「打針吊點滴」 遺憾宣布延期開唱

人氣歌手周湯豪，近期在忙著在大陸各地舉辦巡迴演唱會。原定在本周六（17日）成都開唱卻緊急喊停。原來周湯豪病倒了，無論打針、吃藥還是吊點滴都沒有效，只好忍痛宣布延期開唱，令歌迷相當不捨。

周湯豪（15日）透過社群平台發出聲明，「原定於本周1月17日在成都舉辦的演唱會，由於我的身體原因，將不得不延期舉行。」他難過表示，經過幾天的打針、吃藥、吊點滴，身體還是沒有好轉，無法以最好的狀態站上舞台。周湯豪承諾會好好休養、盡快恢復，全力備戰30日的廣州演唱會，「我會盡快養好身體，回到成都。站在舞台上與大家相見。」

「這不僅讓我自己非常遺憾，更對一直期待這場演出的你們、 以及為演唱會辛勤付出的團隊,造成了困擾與失望。在此, 我要向大家致以最誠摯的歉意。」至於成都演唱會則延期到3月份舉辦。主辦單位也已經在官方發布公告。