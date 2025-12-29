周湯豪、玖壹壹台北跨年倒數後壓軸 鬆口神秘合作曲：來就知道

《台北最High新年城-2026跨年晚會 》即將登場，日前全卡司也已曝光，包括重磅卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞、潮流搖滾I人學長周湯豪、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS等，眾星輪番開唱陪伴大家一起度過跨年夜。

玖壹壹將在《台北最High新年城-2026跨年晚會 》演出。（圖／中視提供）

周湯豪受邀台北跨年演出，消息曝光後立刻成為焦點。正在舉辦巡迴演出的周湯豪，對於今年重新回到跨年舞台，他坦言心情格外興奮，「去年算是第一年休息，所以今年一定會全力以赴，隔了幾年沒有在臺北跨年，對我來講滿興奮的，希望大家可以期待。」至於為台北跨年做了什麼特別準備，周湯豪透露，除了帶來大家所熟悉的經典歌曲外，也會演唱新專輯的作品，「將以全新舞台編排、演唱會規格的舞蹈陣容，以及超強音樂能量與滿滿誠意回歸臺北跨年」，預期演出將成為跨年夜最亮眼的焦點之一。

周湯豪將在《台北最High新年城-2026跨年晚會 》演出。（圖／中視提供）

周湯豪與玖壹壹都是台北跨年倒數後才壓軸登場，玖壹壹透露還不曾唱過北跨壓軸，所以心情相當期待，「這也算是我們2026年的第一場表演」，對於之前有消息傳出將和周湯豪有跨界合作，玖壹壹語帶神秘地說，「我們光聽到這首歌的完整版本就覺得很新奇，但歌名則是當天來就會知道。」

新的一年即將到來，玖壹壹則期許：「2025過得很充實，很多音樂季演出、很多場演出，希望2026也是忙碌的一年！」他們也預告將回歸音樂作品：「希望明年順順利利產出新專輯，推出更多好聽的歌曲！」

安心亞將在《台北最High新年城-2026跨年晚會 》演出。（圖／中視提供）

接連幾年在跨年夜的演出都是吸睛亮點的安心亞，對於今年只在台北跨年登台，自然非常興奮，「每一年能在跨年舞台上跟大家一起迎接新的一年，我都覺得很幸福也很興奮。這次也有準備一些新的音樂想法和舞蹈編排小驚喜，希望大家到時候一起感受那份能量。跨年對我來說就是要跟所有人一起倒數、一起嗨才更像迎接新年。」

跨年夜在工作中度過，對安心亞來說都是很特別的回憶，「舞台上的能量、台下的笑容，都會讓我記很久。」她回顧2025一整年，認為有很多挑戰、也有很多感謝，「自己在不同角色和工作裡又成長了一些，要邁向2026年，我希望可以把這份力量延續下去，帶給大家更多更好的作品」。

12月31日《台北最High新年城-2026跨年晚會 》從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

