周湯豪＋玖壹壹 嗨翻臺北跨年夜

記者周毓洵／臺北報導

「臺北最High新年城─2026跨年晚會」明晚熱鬧登場，全卡司曝光後話題不斷，其中最受矚目的，莫過於倒數後壓軸登場的周湯豪與玖壹壹，2組人氣音樂人將接力開唱，聯手為2026年揭開最炸的第一頁，也被視為新年「首發級」演出。

周湯豪暌違數年再度站上臺北跨年舞臺，坦言心情格外興奮，也預告，除了大家熟悉的經典歌曲，還會帶來新專輯作品，並以演唱會規格打造舞臺。

同樣在倒數後登場的本土嘻哈天團玖壹壹，也對首次擔任北跨壓軸感到新鮮又期待。對外界盛傳將與周湯豪有跨界合作，玖壹壹則賣關子表示，「我們光聽完整本就覺得很新奇，歌名當天就會知道」。

每年跨年都備受矚目的安心亞表示，這次準備了一些新的音樂想法和舞蹈小驚喜，希望大家一起嗨到最後一刻。

跨年晚會卡司還包括韓團KARA、蔡健雅、韋禮安等眾多歌手輪番開唱，明晚7時起，在中視、中天綜合台Live轉播，陪全臺觀眾一起倒數迎接2026。

周湯豪暌違多年回歸臺北跨年，將以演唱會規格壓軸迎接2026。（中視提供）

玖壹壹首次擔任北跨倒數後演出，直呼是2026年的第一場表演。（中視提供）

安心亞連年成為跨年亮點，今年只在臺北登台，準備舞台小驚喜。（中視提供）