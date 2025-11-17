周湯豪《LOVE RAGE HOPE》火登冠軍 福州巡演首站炸翻

周湯豪上周末帶著《REALIVE - DELUXE》巡演在福州熱力開唱。（圖／IMC Live Global提供）

周湯豪全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》一上架即登上iTunes熱門專輯榜第一名。上周末，他帶著《REALIVE - DELUXE》巡演首站在福州熱力開唱，現場氣氛沸騰，並引發社交媒體熱議。周湯豪以「音樂總監」視角精心編排，從嘻哈說唱到復古搖滾，25首跨風格金曲全方位展現出道15年的音樂深厚底蘊與多元魅力。

演出中，他以〈Good Life〉、〈I AM THE MAN〉熱力開場，引爆全場熱情；新專輯舞台首秀搭配千禧復古視覺及標誌性「i人學長」制服，〈我的i〉、〈So Sick〉等曲目釋放熾烈能量，粉絲尖叫連連。最後的經典金曲串燒，包括〈罵醒我〉、〈帥到分手〉及〈我說的是愛不是夢〉，將現場情緒推向高潮。周湯豪感性表示：「你們從來都不是獨自一個人。」

周湯豪演唱25首跨風格金曲全方位展現出道15年的音樂深厚底蘊與多元魅力。（圖／IMC Live Global提供）

巡演首站圓滿成功後，聽到歌迷渴望與「i人學長」近距離接觸的呼喚。他即將舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY，變身「E人學長」與大家在台北相見。更多活動詳情，請持續追蹤周湯豪各平台的官方公告。

