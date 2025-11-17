周湯豪「REALIVE - DELUXE」福州開唱 展現出道15年魅力

周湯豪在福州舉辦「REALIVE - DELUXE」巡演首站。（環球唱片提供）

周湯豪上週末在福州舉辦「REALIVE - DELUXE」巡演首站，他以音樂總監的全域視角精心編排，從嘻哈說唱到復古搖滾，從經典情歌到熱血安可，25首跨風格金曲，全方位展現他出道15年的魅力，周湯豪說：「今晚有很多人是第一次來看我，也有支持了我15多年的老朋友，謝謝你們一直都在。這場演唱會對我來說最重要的，就是要讓支持我的人知道，他們在支持著什麼！」

周湯豪化身氣場全開的Rapper，瞬間將現場溫度升至沸點。（環球唱片提供）

一首首歌串聯起周湯豪一路走來音樂風格的演進與心境成長。（環球唱片提供）

一開場，周湯豪化身氣場全開的Rapper，以嘻哈作品〈Good Life〉、〈I AM THE MAN〉等，瞬間將現場溫度升至沸點，尤其當《中國新說唱》時期的代表作〈I AM THE MAN〉前奏響起，全場大合唱。新專輯《LOVE RAGE HOPE》的舞台首秀正式解鎖，周湯豪身著標誌性「i人學長」制服登場，在霓虹視覺與復古氛圍的交織中，〈我的i〉、〈So Sick〉等搖滾曲目接連釋放熾烈能量。

最後的經典金曲串燒，〈罵醒我〉、〈帥到分手〉到〈我說的是愛不是夢〉等，一首首歌串聯起周湯豪一路走來音樂風格的演進與心境成長，他感性說：「很多人傳訊息給我，說我的音樂讓他們能繼續走下去，但其實我想說，我也是因為你們，才可以繼續走下去。請記住，你們從來都不是獨自一個人。」周湯豪NICKTHEREAL「REALIVE - DELUXE」福州首站圓滿成功，接下來將至深圳、杭州等地舉辦。

