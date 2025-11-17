周湯豪15年金曲狂飆！罕告白粉絲：因你們走下去

周湯豪上週末晚上「REALIVE - DELUXE」巡演首站在福州熱力開唱。（圖／IMC Live Global提供）





周湯豪上週末晚上「REALIVE - DELUXE」巡演首站在福州熱力開唱，憑藉超高人氣演出熱度一路飆升，更強勢霸佔各大熱搜榜，在社交媒體掀起熱議！周湯豪以「音樂總監」的全域視角精心編排，從嘻哈說唱到復古搖滾，從經典情歌到熱血安可，25首跨風格金曲全方位展現他出道十五年在音樂上的深厚底蘊與多元魅力。更令人驚喜的是，新專輯《LOVE RAGE HOPE》巡演舞台初亮相，千禧復古視覺搭配標誌性「i人學長」制服造型，讓現場粉絲直呼：「學長帥炸！」

廣告 廣告

演出一開始，周湯豪化身氣場全開的態度Rapper，以連續高能的嘻哈作品〈Good Life〉、〈I AM THE MAN〉等強力破冰，瞬間將現場溫度升至沸點。尤其當《中國新說唱》時期的代表作〈I AM THE MAN〉前奏響起，粉絲瞬間陷入「回憶殺」，全場火熱大合唱，印證了這首「封神舞台」之作，縱使跨越時間依然炸場。

周湯豪新專輯《LOVE RAGE HOPE》的舞台首秀正式解鎖。（圖／IMC Live Global提供）

周湯豪新專輯《LOVE RAGE HOPE》的舞台首秀正式解鎖。（圖／IMC Live Global提供）

隨著千禧復古光影，新專輯《LOVE RAGE HOPE》的舞台首秀正式解鎖！周湯豪身著標誌性「i人學長」制服登場，在霓虹視覺與復古氛圍的交織中，〈我的i〉、〈So Sick〉等搖滾曲目接連釋放熾烈能量。台下歌迷們喚：「學長！」的呐喊聲此起彼伏，台上他以極具爆發力的全開麥燃炸現場回應。

最後的經典金曲串燒，〈罵醒我〉的溫柔治癒、〈帥到分手〉的灑脫不羈、〈我說的是愛不是夢〉的深情執著，一首首歌串聯起周湯豪一路走來音樂風格的演進與心境成長。

周湯豪感性和台下歌迷致謝。（圖／IMC Live Global提供）

周湯豪感性和台下歌迷致謝。（圖／IMC Live Global提供）

演唱間隙，他望著台下閃爍的燈牌，感性地說：「很多人給我傳訊息說，我的音樂讓他們能繼續走下去，但其實我想說，我也是因為你們，才可以繼續走下去。」他用堅定的眼神和語氣繼續說：「請記住，你們從來都不是獨自一個人。」這段發自內心的獨白，化作最溫暖的力量，浸潤每個人的心。從嘻哈的張揚到搖滾的熾熱，從流行的細膩到抒情的動人，周湯豪一路走來始終用他的音樂，詮釋著何為創作者的真誠。

周湯豪精心準備四套風格迥異的造型，從Rapper的街頭風範到復古學長的制服魅力，每一套都精准契合不同音樂篇章的風格轉換，其穿搭審美與高水準舞美、專業配置形成完美呼應。演出整體則延續了「REALIVE」系列巡演的高水準設計，尤其在《LOVE RAGE HOPE》新專輯段落中，復古圖元素與光影交錯，構建出細節豐沛的千禧敘事空間，將現場包裹為一座沉浸式的音樂能量場。

周湯豪向台下來自各地的歌迷們真誠致謝：「今晚有很多人是第一次來看我，也有支持了我15多年的老朋友，謝謝你們一直都在。這場演唱會對我來說最重要的，就是要讓支持我的人知道，他們在支持著什麼！」粉絲們在現場也表示：「不僅感受到了極致的視聽震撼，更被Nick對音樂的堅持打動，仿佛自己也充滿了突破自我的勇氣。」



【更多東森娛樂報導】

●呼吸困難送醫急救！轉院後仍不治 美歌手病逝

●遭F4踢出局首露面！朱孝天唱一半掩面痛哭 畫面曝光

●館長遭毀滅式爆料！謝和弦認「以前滿喜歡他」曝中國邀約內幕

