周湯豪2026年首唱！台北跨年〈帥到分手〉突消音 本人親自回應了

周湯豪在「2026台北最High新年城」倒數後開唱，沒想到唱〈帥到分手〉時突然有句歌詞靜音，瞬間全場安靜，疑似設備出現問題，對此，周湯豪受訪時也傻問：「有嗎？我完全沒有感覺耶，現場聽沒有什麼問題。」

周湯豪在跨年帥氣開唱，一登場便帶來〈Turn up+ I go 〉、〈帥到分手〉、〈我的I〉、〈罵醒我〉、〈需要你的美〉，更和玖壹壹合唱，瞬間炒熱現場氣氛，然而在唱到〈帥到分手〉時，其中有句歌詞「太突然了你」卻無預警消音，隨後又馬上恢復，對此，周湯豪演出後受訪，強調自己一直都聽得見聲音，不太明白外界所說的沒聲音是什麼意思。

被問到是否有忘詞，周湯豪也表示：「我很少忘詞，會唱錯詞，但不會忘詞。」這次和玖壹壹合作，他分享昨天才有機會和玖壹壹合體彩排，甚至整天沒睡，這次冒雨開唱，周湯豪樂觀說，在雨中合唱其實滿浪漫的，但有因為踩到水灘差點滑倒，所幸沒有發生意外。周湯豪前兩個月才發專輯，他目前還沒有計畫2026年的行程，但有考慮要進行巡演。

