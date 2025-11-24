周湯豪Block Party嗨翻千人 媽媽比莉「驚喜現身」力挺兒子

周湯豪媽媽比莉默默現身支持。（圖／環球音樂提供）

周湯豪23日為宣傳新專輯，特別選在極限運動場舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY，從「i人學長」變身成為「E人學長」，與近千名觀眾近距離互動。活動前原本濕冷的天氣，午後竟大放晴，粉絲直呼「周晴男」再度發威。

活動現場洋溢著 Rock 氛圍，設置「RAGE 情緒共創牆」與「LOVE 留言牆」展現態度。周湯豪一登場立刻燃炸現場，一連帶來〈未完成〉、〈FLAMES〉、〈SO SICK〉、〈我的I〉等新歌，並高喊：「希望你的energy可以跟我的 energy ㄧ樣！」當開圈神曲〈TURN UP〉音樂一下，派對氣氛衝至最高潮。

周湯豪坦言，這次零距離的激烈衝撞讓他玩得非常開心，並笑說：「我每次演出都會瘦個幾公斤。」他感性地表示，選擇極限運動場是因為這是他的童年與青春期，而現場許多支持他十多年的歌迷甚至攜家帶眷前來，媽媽比莉也默默現身支持。他感謝大家：「我們就像一個 family。」

周湯豪舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY，與近千名觀眾近距離互動。（圖／環球音樂提供）

