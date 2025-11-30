周潤發出席MAMA哽咽默哀香港大火，隨即為與GD世紀同框而舞

周潤發出席MAMA哽咽熄燈默哀香港大火（翻攝自MyVideo）

2025MAMA頒獎典禮圓滿落幕，壓軸戲為周潤發出席MAMA！一上台即哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火，周潤發頒發大獎年度最佳藝人給GD（權志龍），兩人牽手上台的模樣可愛俏皮，周潤發隨著GD歌曲起舞的模樣，也立刻被全球粉絲轉發，成為今年最經典的畫面之一。

周潤發現身MAMA，頒發最大獎「年度藝人」，他感謝MAMA給機會，能夠擔任頒獎嘉賓，自嘲「等這個機會等到頭髮都白了」。

香港宏福苑大火造成極嚴重的死傷，接連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及一部分的演出。周潤發在典禮尾聲驚喜登場，開口隨即哽咽，全場熄燈默哀30秒。

周潤發以粵語、中文、英文三語言，在頒獎前，希望在場所有觀眾起立，「親愛的朋友們，請你們慢慢起來，為我們大埔的居民送上衷心的祝福。」一度哽咽到無法說話。

粉絲津津樂道的還有，周潤發2015年曾為巔峰期的BIGBANG頒發年度藝人獎，並與PSY即興跳起「江南Style」。2025年周潤發為重返舞台的GD頒獎，兩人獎項、身份彷彿復刻10年前場景，成為最具意義的「世紀同框」。