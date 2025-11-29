周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火

香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。

周潤發以粵語、中文、英文三語言，在頒獎前夕，希望在場所有觀眾起立，「親愛的朋友們，請你們慢慢起來，為我們大埔的居民送上衷心的祝福。」中間一度哽咽到無法說話，全場熄燈，默哀30秒。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

MAMA 2025／G-DRAGON奪年度藝人、Stray Kids拿年度專輯獎、aespa獲最佳女團！BABYMONSTER化身獵魔女團飆唱《GOLDEN》…得獎名單懶人包一次看