周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。
周潤發以粵語、中文、英文三語言，在頒獎前夕，希望在場所有觀眾起立，「親愛的朋友們，請你們慢慢起來，為我們大埔的居民送上衷心的祝福。」中間一度哽咽到無法說話，全場熄燈，默哀30秒。
MAMA 2025／G-DRAGON奪年度藝人、Stray Kids拿年度專輯獎、aespa獲最佳女團！BABYMONSTER化身獵魔女團飆唱《GOLDEN》…得獎名單懶人包一次看
其他人也在看
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 3 小時前
戴佩妮唱一半大叫「遭擋音版砸傷」 現場狀況曝光
簡單生活節11月29、30日在台北華山藝文特區登場，第一天集結Andr、鄭宜農、林憶蓮等音樂人，戴佩妮也現身演出，這是她少數出席的音樂節活動，唱到一半卻發生意外，她被鼓手的擋音版砸到，讓她當下忍不住大叫一聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
MAMA／年度歌曲〈APT.〉惹爭議！Rosé缺席竟打敗全球熱曲〈Golden〉
南韓年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」首日典禮於28日在香港啟德體育園區舉行，雖因日前香港大火造成重大人員傷亡而在舉辦前備受關注，但第一天活動仍順利完成。典禮中，BLACKPINK成員Rosé以〈APT.〉獲頒「年度歌曲」，而她因正隨國際巡演而未能到場領獎，以預錄影片接受頒獎。此次得獎引發部分媒體與粉絲討論，原因在於〈APT.〉去年已在同一典禮上與Bruno Mars同台演出。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MAMA 2025／G-DRAGON奪年度藝人、Stray Kids拿年度專輯獎、aespa獲最佳女團！BABYMONSTER化身獵魔女團飆唱《GOLDEN》…得獎名單懶人包一次看
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。MAMA頒獎典禮各獎項入圍名單公布，aespa入圍4項最多，加上成員與合作入圍的獎項共6項；BLACKPINK今年除了團體活動，成員個人活動表現也相當亮眼，Jennie、ROSÉ、Jisoo的個人專輯都入圍；G-DRAGON也以全新回歸專輯入圍4項。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 個月前
香港大火128死悲痛籠罩！楊千嬅紅館演唱會照開 網怒批：眼中只有錢
香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，至今已造成128人死亡、上千戶民宅受損，全港哀悼氣氛沉重。受此影響，多項演藝活動宣布暫停或延後，以表達對災民的哀悼。原定於今（29）日起在紅館舉行的香港歌手楊千嬅「Live MY LIVE 2025演唱會」六場連演，主辦方宣布將如期舉行，但此決定在社群上引發部分網友不滿，有人留言批評「全城哀悼，你反而有心情慶祝30週年開演唱會，良心良知何在」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陸下禁日令？唱到一半被帶走...大槻真希傻眼 濱崎步登台「無觀眾」
受中日關係急凍影響，多位日本藝人在大陸的演出活動遭到突然中止或取消。繼天后濱崎步原定於29日在上海的演唱會被臨時取消後，歌手大槻真希28日在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中被強制中斷並帶離舞台，引發歌迷網友熱議。中天新聞網 ・ 8 小時前
上海萬代嘉年華官方無奈宣布「活動整個取消」...中國網友反應曝
隨著中國反日的情緒越來越強烈，在上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華 2025 昨日發生離譜事件，在歌手上台唱到一半時關麥關燈中斷演出直接請下台，原本官方只有取消後續舞台活動，不過不久後又緊急公告，正式宣告整個活動遭到取消。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
《獵魔女團》MAMA特別舞台！BABYMONSTER雅賢飆高音爆雞皮
韓國樂壇盛事「2025 MAMA AWARDS」如期在香港啟德體育場舉行，今（29日）是活動第2天，紅透全球的動畫片《Kpop 獵魔女團》特別舞台，找來女團BABYMONSTER三位成員Pharita、Ahyeon（雅賢）、Rora化身片中女團HUNTR／X，帶來片中歌曲〈What It Sounds Like〉與〈Golden〉，其中雅賢完美演唱〈Golden〉的高音橋段，引來台下眾人的熱烈歡呼。中時新聞網 ・ 2 小時前
蔡依林演唱會售票當機惹怨 主辦單位檢討：配合調查
台北市 / 綜合報導 天后蔡依林將在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，門票開賣日卻因系統出現異常，導致不少粉絲無法順利購票，引發熱議。有粉絲表示，雖順利搶到門票，卻在結帳環節卡住，被迫取消訂單。對此，主辦單位發出聲明，表示將虛心檢討，並宣布未來舉辦蔡依林演唱會，將全面實施實名制售票。另外針對當機事故，也已要求平台提供遭網路攻擊所引發系統異常的相關證據，並要求配合刑事警察局調查，以釐清事實。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
舒淇為新加坡影展揭幕 吐10年心聲「最後一站」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》自威尼斯影展主競賽單元世界首映、榮獲釜山影展「最佳導演獎」後，近日再獲波蘭電影攝影藝術國際影展最佳首部電影「金蛙獎」（Golden Frog），前晚（11╱26）也以新加坡國際影展（SGIFF）開幕片名義出席影展，映前她感性分享心路歷程：「花了10年時間走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站，真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。」太報 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 12 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 3 小時前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 2 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 6 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前