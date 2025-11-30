周潤發壓軸現身香港MAMA頒獎 3語言哽咽為宏福苑大火默哀

韓國音樂界年度盛事2025MAMA頒獎典禮，28號起在香港連辦兩天，而先前因宏福苑大火傳出取消頒獎邀約的香港巨星周潤發，昨晚驚喜壓軸現身頒發最大獎項，他上台先用三種語言哀悼香港大火，全場熄燈默哀30秒。而韓流天王GD拿下最佳男歌手表演獎也先哀悼，並喊話希望能帶給大家力量。

GD得獎感言前先哀悼 演唱避開Burn一詞

一頭白髮語帶沉重，先前因宏福苑大火傳出取消頒獎邀約的香港巨星周潤發，驚喜壓軸現身第二天香港MAMA頒獎典禮，一出場他用三種語言大家一同起立哀悼香港宏福苑大火，講到激動處忍不住哽咽。

MAMA典禮現場燈光全暗，為香港大火默哀。圖／翻攝自youtube@Mnet K-POP

燈光暗了下來全場觀眾起身，跟著周潤發默哀30秒場面為之動容，他表示想由衷地傳達慰問之意，慰問那些失去至親家人以及失去朋友的所有人。而韓流天王GD權志龍奪下最佳男歌手表演獎，發表感言前也先哀悼，表示對於大火很遺憾，希望大家能振作、拿出力量一起加油。

GD胸前特地別上黑絲帶。圖／翻攝自youtube@Mnet K-POP

i-dle避唱「good thing」 MEOVV大改歌曲致哀

GD把頭髮染黑以全黑造型登場，胸前也特地別著黑絲帶，再次向罹難者致哀，演唱過程中更刻意避開英文Burn燃燒的歌詞。另外女團i-dle表演時也改變原本的舞蹈動作，將比大拇指的手勢改為握拳，還避唱「good thing」；女團MEOVV更把整首歌名與歌詞大改，MAMA頒獎典禮遇上香港大火，藝人們也向所有罹難者和家屬們致意。

