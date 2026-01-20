周潤發帶頭組「7旬老人團」慢速跑完半馬！背後竟藏超暖故事

周潤發率領70旬的好友們組成跑步團，共同完成半馬。（圖／IG＠manlimchung）

70 歲的香港巨星周潤發（發哥），日前率領一群年過七旬的好友組成「發記跑步團」，聯袂完成馬拉松賽事，引發熱烈關注。知名美術指導吳念中也發文揭露了發哥這兩年來背後的溫暖舉動。

周潤發不畏風雨！堅持接送老友跑步運動

吳念中於 19 日完賽後分享，其實早在兩年前，發哥得知盧海鵬（鵬哥）身體狀況欠佳，為了鼓勵好友動起來，發哥竟然風雨無阻，每天早上親自開車去接鵬哥運動。結束後，發哥還會帶他去吃早餐，再一路送回家，這份堅持除了颱風天外從未間斷，默默持續了一年多。

在發哥的陪伴下，鵬哥的改變顯而易見。他從最初拄著拐杖都步履蹣跚，到現在已經能擺脫拐杖，每日穩定慢走一個小時。

除了鵬哥，發哥多年來也積極聯繫 TVB 的老同事，無論是幕前演員或幕後的製作助理（PA）、助導，都鼓勵大家加入運動行列。他們每天早起走走、跑步、談天說笑，開心地開啟新的一天。這不僅改善了這群銀髮好友的健康，也讓大家見證了發哥無私的愛心。

鄭則仕在周潤發的鼓勵下，跑步找回健康。（圖／IG＠manlimchung）

鄭則仕跑回健康！吳念中：別再拿年紀大當藉口

吳念中還特別提到另一位老戲骨「肥貓」鄭則仕。同樣是在發哥的鼓勵下，鄭則仕透過練跑找回健康，僅練習不到一年，就成功挑戰渣打馬拉松 10 公里賽事。他在抵達終點那一刻，連自己都不敢置信。

吳念中感性呼籲，別再拿年紀大當藉口，這些跑友們全體都超過 70 歲了。他在文中笑稱，除了被這份熱血感動，他還不停重播鮑姐（鮑起靜）完賽後那可愛又充滿少女感的表情，直呼「真的被萌翻了！」。

