周潤發愛妻「臉頰凹陷」暴瘦露面 66歲真實近況引網擔憂

娛樂中心／蔡佩伶報導

70歲港星周潤發入行至今，早已累績無數經典作品，感情方面則跟太太陳薈蓮結婚近40年，是演藝圈公認的模範夫妻。近日，有網友巧遇周潤發夫妻，其中66歲老婆陳薈蓮身形略顯消瘦也受到大家關注。

根據《香港01》報導，網友日前湊巧遇到周潤發夫妻到餐廳慶生，親民的他們也與網友合照留下紀念，不過照片中周潤發老婆戴著毛帽以及黑框眼鏡，雖然氣色看起來不錯，但有網友認為陳薈蓮臉頰凹陷，與去年（2025）10月出席活動圓潤的臉蛋相比，稍有落差。

不少網友見狀則擔憂周潤發太太的身體狀況，呼籲她保重身體，同時也有網友在留言處祝賀陳薈蓮66歲生日快樂，然而周潤發結婚多年，仍跟老婆維持好感情，這點也令大眾稱羨。

周潤發去年（2025）驚喜現身MAMA頒獎典禮。（圖／翻攝自Mnet Plus）

