周潤發白髮現身MAMA哽咽默哀 GD抱回大獎、SKZ獲年度專輯爆哭

【緯來新聞網】2025 MAMA Awards 28、29日一連兩天在香港舉辦，Stray Kids以《Karma》奪得年度專輯，G-DRAGON則從周潤發手中抱回年度藝人肯定。周潤發今以一頭白色頭髮帥氣現身，他一出場就邀請全場觀眾為香港宏福苑大火居民默哀1分鐘。

周潤發以一頭白髮現身MAMA。（圖／翻攝自Mnet）

周潤發相隔7年再度現身MAMA，他一出場就以三種語言邀請在場觀眾起立，「在我頒獎以前，我有一個小小要求，希望大家可以起立，為我們的大埔居民送上誠心的祝福。」並哽咽表示：「想向失去摯愛家人、失去朋友的所有人士，獻上我最真誠的慰問。」隨後，全場關燈為香港宏福苑大火默哀。



周潤發也感謝MAMA給他機會回到這個舞台，幽默自嘲：「我為了回來MAMA等了7年，等到我頭髮都白了。因爲時間不夠了，我就快點來頒發大獎吧。」並宣布年度藝人由GD拿下。他見GD上台後，也牽著GD跳了一小段〈TOO BAD〉。

周潤發頒獎給GD，兩人牽手跳起〈TOO BAD〉。（圖／翻攝自Mnet）

GD抱回年度藝人大獎，忍不住哽咽。（圖／翻攝自Mnet）

GD從周潤發手中抱回年度藝人肯定，他表示：「能從我永遠的偶像接到這個獎，感到無比榮幸。」他更一度哽咽，強忍淚水表示：「今天是個值得開心的日子，但也是一個令人傷感的日子。」並提到明年就是BIGBANG出道20週年，「希望明年不再孤單，能和成員們一起來參加這個派對。」



同樣拿下「年度專輯」大獎的Stray Kids，也是在台上感動到淚崩，8位成員們彼此擁抱、感謝彼此，隊長方燦哽咽表示：「這是我們從練習生開始就夢想拿到的大獎，我們彼此互相支持理解，扶持，能將我們喜愛的音樂跟舞台，傳達給全世界真的很幸福。」成員FELIX、I.N、鉉辰、彰彬、昇玟、HAN全都感動落淚，LeeKnow則是在一旁低頭強忍淚水。昇玟也表示：「我們一路走來並不容易，這段路上有無數的岔路與選擇，也正因為那些無數次的思考與決定，才能站在這裡。」感謝粉絲們一路以來的支持。

Stray Kids拿下年度專輯獎，8位成員全淚崩。（圖／翻攝自Mnet）

