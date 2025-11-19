周潤發睽違10年重返MAMA！「史上最貴伴舞團」太經典 有望與GD再合體

陳宣如記者／綜合報導

南韓年度大型音樂盛典《2025 MAMA AWARDS》將於11月28、29日在香港啟德體育館舉辦，主辦單位昨（18）日再公布最新嘉賓資訊，香港影壇代表性人物周潤發確定登台，消息一出立即成為焦點。這是周潤發自2015年擔任頒獎人後，時隔10年再度參與MAMA，而他當年與BIGBANG、PSY同台留下的經典畫面至今仍被K-POP粉絲提起。今年G-Dragon也確認出席，因此兩人是否會再度碰面，被外界視為本屆典禮最具話題性的看點之一。

今年MAMA頒獎典禮追加出席名單，香港影壇代表性人物周潤發確定擔任頒獎人。（圖／翻攝自IG @CJ ENM）

周潤發以《臥虎藏龍》、《英雄本色》等電影作品在全球建立深厚影響力，多年來在國際影壇都擁有極高辨識度，其加入也使典禮嘉賓名單受到更多討論。與此同時，本屆另一位重量級嘉賓、奧斯卡影后楊紫瓊則將在典禮首日亮相。

楊紫瓊是今年最早公布的國際級參與者之一，再加上周潤發於第二天登場，主辦方CJ ENM表示，「周潤發與楊紫瓊都是象徵亞洲文化、深受全球喜愛的演員，他們的出席，預計會帶來跨越K-POP與韓國內容之間的特別交流。」兩人分別出席不同日程的消息公布後，使得本屆MAMA被視為罕見的「華語影星連番登台」，在各大社群上引發熱烈討論。

周潤發2015年在MAMA舞台上與BIGBANG和PSY一同跳《江南Style》騎馬舞的片段，被封為「史上最貴伴舞團」，成為當屆典禮最具象徵性的時刻之一。除此之外， 周潤發去年亦曾於香港舉行的CHANEL時裝秀上與G-Dragon再度碰面，兩人與同場出席的「發嫂」陳薈蓮及演員劉嘉玲共同留影，因四人同框的罕見性，也使該組照片成為活動後的熱門話題。今年MAMA是否會再出現兩人同框，備受外界關注。

周潤發（右2）去年與GD（左2）、劉嘉玲（右1）和發嫂（左1）於香港舉行的CHANEL時裝秀上共同合影，引發高度關注。（圖／翻攝自IG @carinalau1208）

本屆MAMA典禮除兩位影壇嘉賓外，官方也公布共27位跨領域頒獎嘉賓，包括高允貞、魯尚炫／魯常泫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、Arden Cho、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曹世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勳、李惠利等多位演員與綜藝界人氣藝人，使本屆陣容成為歷年規模最龐大之一。

