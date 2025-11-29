周潤發睽違7年再踏MAMA舞台！滿頭白髮頒壓軸大獎 帶「全場默哀1分鐘」悼香港宏福苑罹難者

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

2025MAMAAward連續兩日在香港登場，29日迎來頒獎典禮的尾聲，卻因日前香港宏福苑的重大火災，使典禮在歡樂之中增添了哀傷氛圍。壓軸獎項「年度藝人」由香港影帝周潤發擔任頒獎人，他久未出席大型典禮，滿頭白髮的現身成為焦點。

2025MAMAAward連續兩日在香港登場，29日迎來頒獎典禮的尾聲，卻因日前香港宏福苑的重大火災（圖／翻攝Mnet）

周潤發上台後，首先以中、英、粵三種語言向全場提出請求，希望觀眾起立，為大埔宏福苑受難者致意。他表示，希望透過默哀向失去家人與朋友的民眾致上最真誠慰問。隨後會場燈光全暗，所有人起立默哀1分鐘，氣氛莊嚴。

結束默哀後，周潤發感謝主辦方給予他擔任壓軸頒獎人的機會，並以幽默口吻表示自己已等待多年再次踏上MAMA舞台。他隨後宣布得獎者為GD，兩人再度在MAMA舞台上同框，呼應十年前同樣由他將大獎頒給GD的巧合。

GD領獎時坦言，能再度從周潤發手中接過獎項感到榮幸。他提及，今年對他而言意義不同，既有回歸舞台的激動，也因近期香港發生意外而使心情格外複雜。他強調，明年將迎來BIGBANG出道20週年，希望能與團員們一起再度踏上舞台。

受宏福苑事件影響，本屆MAMA在結尾呈現出截然不同的氣氛，而周潤發的致意與帶領全場默哀，也成為今年典禮最受討論的畫面之一。

