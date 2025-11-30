周潤發突現身MAMA頒獎！三語哽咽祈福 GD牽手跳舞害羞爆紅

GD從周潤發手中接下年度藝人獎，兩人睽違十年再度同台，場面溫馨又歡樂。（圖／翻攝自Mnet Plus）

韓國年度音樂盛典「2025年MAMA頒獎典禮」時隔七年重返香港舉辦，活動於11月28日至29日舉行兩天。29日進入高潮時段，韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）成為當晚最大贏家，勇奪「最佳男SOLO歌手」、「最佳男SOLO舞蹈表演獎」及壓軸的「年度藝人獎」，而頒獎嘉賓則由久未露面的香港影帝周潤發擔任，兩人相隔十年後再度同台，讓全場沸騰。周潤發並以英文、廣東話與中文三種語言發言，悼念香港大火的罹難者。

周潤發原先取消出席，但最終在典禮第二天現身會場，他語氣哽咽地表示：「在我頒獎之前，我有一個小小的拜託，希望大家站起來，為香港居民送上衷心的祝福。」當場燈光隨即暗下，全體觀眾起立默哀，氣氛莊嚴動容。

在短暫的祈福儀式後，周潤發整理情緒，轉為輕鬆語氣，用廣東話幽默地說：「等MAMA邀請我，我等這個機會等了七年，等到我頭髮都白了。」成功讓現場氣氛回溫。緊接著，GD登台領取「年度藝人獎」，兩人在舞台上手牽手、蹦跳舞動，十年後的再度同框，掀起台下尖叫聲浪。

GD在發表得獎感言時說：「去年透過MAMA回歸，今年感覺特別不同，很難得有開心的一天。感謝MAMA給我這麼棒的獎，真的很榮幸，也非常感謝粉絲。」他也透露2026年將與團員一同回歸舞台，預告BIGBANG有望重新合體。

GD同時以新曲〈TOO BAD〉拿下「最佳男SOLO舞蹈表演獎」，登台時身穿吸睛毛帽，並再次為香港火災致意。他低沈地表示：「不知道該怎麼安慰大家，但希望大家能一起加油。我準備了精彩的表演，希望大家期待。」

本屆MAMA典禮卡司同樣星光熠熠，第二天由影后金憓秀擔任主持，邀請TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE等13組藝人共襄盛舉。雖然演出團體數量不多，但新生代與資深藝人齊聚，氣場依然震撼。

