周潤發花籃致意、杜琪峰雨中送別馮淬帆 遵遺願長眠金門守護中華民國

馮淬帆告別式今（13日）於桃園舉行，遵其遺願長眠於金門守護中華民國。翻攝馮淬帆臉書

資深藝人馮淬帆於今年10月31日因病與世長辭，享壽81歲。告別式於今（13日）在桃園低調圓滿完成。家屬遵循馮淬帆生前遺願，僅以家祭形式舉行，並未開放影迷追思。在至親好友約40人參與下，會場佈置成一片花海，氛圍莊嚴而溫馨。香港名導杜琪峰特地來台送馮淬帆最後一程，杜琪峰表示，當年他進TVB電視台時，跟著擔任導演的馮淬帆學習許多，難忘當年馮淬帆教誨。

生前心願曝光：與胡璉將軍一同守護中華民國

馮淬帆告別式結束後，遵從馮淬帆遺願，骨灰由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友護送，搭乘下午5：50分的班機，自松山機場飛往金門納骨塔安厝。馮淬帆的外甥馮大勇在告別式後表示，舅舅生前曾明確交代後事一切從簡，「他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。」

廣告 廣告

馮大勇強調，舅舅非常愛國，很愛中華民國、很愛台灣，生前很喜歡林口的生活。此次骨灰最終送往金門安厝，正是為了實現馮淬帆與其敬仰將軍一同守護國家的愛國心願。

香港名導杜琪峰來台送馮淬帆最後一程。讀者提供

周潤發、曾志偉致贈花籃 杜琪峯、楊紹鴻等好友來台送別

雖然告別式從簡，但現場仍可見馮淬帆在演藝圈的好人緣與地位。靈堂內部擺放了由周潤發、戚美珍與苗僑偉夫婦、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等圈內好友致贈的花籃，表達哀悼之情。

周潤發、苗僑偉等香港電影圈內好友送上花籃向馮淬帆致意。讀者提供

多位曾與馮淬帆合作的影視界重要人士也專程來台參加告別式送好友最後一程，包括電影導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等。家祭儀式上，家屬播放了一部7分鐘回顧馮淬帆一生的影片一同緬懷；親友們也輪流上台分享與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。

中午12點儀式結束後，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化。當靈柩移往火葬場的途中，親友們一行人更是頂著大雨跟著靈車送行，場面哀戚、相當不捨。外甥馮大勇也特別感謝這段期間協助處理後事的朋友，以及蔡淑君議員及林口區公所的幫忙，讓所有事情都辦得妥貼圓滿。



回到原文

更多鏡報報導

直擊／顏正國告別式如片場謝幕 「人生殺青宴」白色主題百人送別

胡釋安爆「提供住處」包庇粿粿！發378字聲明：透過范姜了解真相

蔡依林預告年底大巨蛋開唱驚喜！7個「非常」暴雷彩排進度